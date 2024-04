„Ein echtes Saarlouiser Phänomen“ In keiner Globus-Filiale geht so viel Aperol über die Theke wie in Saarlouis – warum?

Saarlouis · In keiner Globus-Markthalle im Saarland wird auch nur annähernd so viel Aperol getrunken wie bei L’Aperitivo in Saarlouis. Das Ausmaß hat selbst den neuen Betreiber schockiert. Wir haben recherchiert, was das Angebot so besonders macht.

03.04.2024 , 17:57 Uhr

Für viele Saarlouiser schon ein Stück weit „Tradition": In keiner Globus-Markthalle ist Aperol so beliebt wie in der Kreisstadt. Foto: Nils Straßel