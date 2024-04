„Ein echtes Saarlouiser Phänomen“ In keiner Globus-Filiale geht so viel Aperol über die Theke wie in Saarlouis – warum?

Der Meinung von Bar-Besucher Michael Becker nach sind es aber keine materiellen Gründe, die den Erfolg des Getränks im L’Aperitivo ausmachen. Für ihn ist der Aperol „einfach Tradition hier“. In seinem Bekanntenkreis gebe es Gruppen, die sich jede Woche zum Aperol hier treffen – und das seit Jahren. Das Getränk wird übrigens bereits seit 2007 in der Globus-Bar angeboten, wie die Marktleitung verrät. Die mittlerweile fast magische Wirkung des Ortes zeige sich für Becker auch an seinem eigenen Verhalten: „Manchmal komme ich hier her und will eigentlich was anderes trinken. Doch am Ende bestelle ich dann doch wieder einen Aperol.“ Für viele Saarlouiser gelte eine ungeschriebene Regel: „Wenn man hierherkommt, dann trinkt man einfach einen Aperol.“