Kolumne Unsere Woche Stunde der Wahrheit schlägt

Es tut sich was – endlich. Sowohl bei Ford als auch bei Dillinger scheint nach Monaten des Bangens offenbar Bewegung in die Sache zu kommen. So haben die vergangenen Tage Anlass dazu gegeben, am Himmel Silberstreifen zu sehen – wenn man den Worten der Politiker glauben kann. Zum einen hat die Wirtschafts-Staatssekretärin Elena Yorgova-Ramanauskas kürzlich die Hoffnung geweckt, noch bis Weihnachten eine Lösung für Ford mit einem möglichen Automobil-Investor zu finden. Und auch Wirtschaftsminister Jürgen Barke sagte am Donnerstag, man sei bezüglich der Förderzusage zur Transformation der saarländischen Stahlindustrie „auf der Zielgeraden“.