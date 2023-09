Cocktail-Bar Dinos zaubert tolle Cocktails auf der Dachterrasse

Mit seiner neuen Cocktail-Bar sorgt der in Saarlouis lebende griechische Dinos Messiakaris derzeit in Dillingens Partnerstadt Creutzwald für Furore, zumal das Wetter derzeit bestens mitspielt. Der 47-jährige Vollblut-Gastronom, der in der Vergangenheit mit seinem Bruder in Saarlouis sehr erfolgreich das Restaurant Kouzina betrieb und zwischendurch das Gastro-Team im Überherrner Trevi verstärkt, hat direkt am Ufer des Creutzwalder Sees einen attraktiven und stimmungsvollen Treffpunkt geschaffen. Und diese Cocktail-Bar, Dinos Kouzina Lounge, befindet sich quasi auf dem Dach von Angelos Pizzeria.