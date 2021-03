Es herrschte keine akute Brandgefahr : Frau verletzt sich bei Ölverpuffung

Bous In Bous kam es zu einer Verpuffung im Ölofen. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren am frühen Montagabend in Bous im Einsatz, nachdem es in einer Wohnung in der Friedrichstraße zu einer Verpuffung im Ölofen gekommen war. Dabei wurde eine Frau verletzt und musste medizinisch versorgt werden.