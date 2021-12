Impfzentrum West wird ein Jahr alt : Ein Glück, dass es Impfungen gibt – danke dafür!

Bei all den Diskussionen um Impfgegner und eine gespaltene Gesellschaft haben wir eines vergessen: Nämlich, wie gut wir es eigentlich haben.

Meckern kann man immer. Wir Deutschen sind sowieso Meister darin. Und klar: Fehler müssen angesprochen, Missstände beseitigt werden. Schließlich ist die Impfkampagne beileibe nicht so glatt gelaufen, wie es manche Politiker (sei es in Berlin oder Saarbrücken) gerne darstellen.

Aber nach einem Jahr ist vielleicht auch mal kurz Zeit für eine Meckerpause, um eines zu sagen: Danke. Danke an die Wissenschaftler, welche die Impfstoffe entwickelten, Danke an die Ärzte und Helfer, die sie verabreichen. Und Danke, dass wir in einem Land leben, in der wir so einfach Zugang zu dieser medizinischen Leistung haben. Allen plärrenden Impfgegnern zum Trotz: Ich bin froh darum. Und sicher: Die meisten anderen auch.