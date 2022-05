Wandern im Kreis Saarlouis : Schnür’ die Wanderschuhe und dann los

In Gisingen gibt es am 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr, eine Wildkräuter-Wanderung. Klaudia Landahl informiert über essbare Kräuter, Baumblätter und Blüten. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Kreis Saarlouis Das Angebot im Kreis Saarlouis reicht vom Wandern durch Streuobstwiesen bis zum Wildkräuter-Sammeln.

Wandern ist gesund: Das Immunsystem wird gestärkt, Kreislauf und Herz kommen in Schwung. Dazu kann die Natur bewundert werden. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuell angebotenen Wanderungen, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Pandemie-Lage können sich Termine auch kurzfristig ändern. Anmeldungen sind in der Regel erforderlich. Weitere Informationen zu den Wanderungen gibt es direkt bei den Veranstaltern.

Wildkräuter-Kulinarik

Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Samstag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr, eine kulinarische Wildkräuter-Wanderung zu essbaren Baumblättern und Blüten im Naturparkdorf Gisingen an. Die Naturpark-Referentin und Kräuterpädagogin Klaudia Landahl informiert, welche Baum- und Wildkräuterarten essbar sind und wie Birkenblätter-, Schachtelhalm- oder Brennnesselsalat verwendet werden können.Während einer gemeinsamen Wanderung werden die heimischen, mineralstoff- und vitaminhaltigen Naturschätze vorgestellt und nach der Wanderung zu einem leckeren Salat zubereitet, der probiert werden kann. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro pro Person inklusive Verkostung. Der Treffpunkt wird erst bei Anmeldung bekannt gegeben. Die aktuell gültigen Corona-Vorschriften sind zu beachten. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Info und Anmeldung unter Tel. (0 65 03) 9 21 40.

Streuobst-Wanderung

Die Brennerei Schütz lädt am Samstag, 7. Mai, um 10 Uhr zu einer Wanderung durch alte Streuobstbestände entlang der französischen Grenze bei Niedaltdorf ein. Der Weg führt sechs bis sieben Kilometer auf dem Druidenpfad entlang den alten Grenzsteinen. Das Kulturgut Obstanbau kennt keine Grenzen. Hier wie da wurden die Streuobstanlagen durch Jahrhunderte und Generationen gehegt und gepflegt und die Früchte vorrangig zu hochprozentigem Schnaps verarbeitet. Einen Mittagsimbiss mit Schnapsprobe gibt es in der Brennerei Schütz in Niedaltdorf. Der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro.

Info und Anmeldung mit E-Mail an brennerei.schuetz@t-online.de oder telefonisch unter (0 68 33) 16 54.

Saarwäldler in Saarwellingen

Der Saarwaldverein Roden bietet am Sonntag, 8. Mai, eine Wanderung im Saarwellinger Wald an. Die eigentlich an diesem Tag geplante Wanderung im Ostertal kann wegen der Unpassierbarkeit der Wegstrecke nicht durchgeführt werden. Die Wanderer treffen sich um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Roden. Mit Autos geht’s weiter zum Start ab dem Parkplatz Bahnhofstrasse 192 in Saarwellingen. Der etwa acht Kilometer lange Rundkurs verläuft unterhalb des Steinbergs in Richtung Wildgehege Wolfsrath, Schwimmbad und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine Schlussrast ist im Pilsstübchen Tennisheim Nalbach vorgesehen. Gastwanderer können sich der Tour, die keinen besonderen Schwierigkeitsgrad hat, gerrne anschließen, wie der Verein mitteilt. Die Wanderung führt Ludwig Friedel.

Infos unter Tel. (0 68 38) 12 36.

Meditative Abendwanderung

Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Dekanat Dillingen-Lebach bietet eine meditativen Abendwanderung am Montag, 9. Mai, an. Treffpunkt ist um 18 Uhr am oberen Parkplatz am Fischerberghaus in Saarfels, in der Wendelinusstraße. Der Weg führt auf den Fischerberg und durch Wald und Wiese. Daher bittet die kfd um festes Schuhwerk bei den Teilnehmern. Die Wanderung fällt bei schlechtem Wetter aus.

Info und Anmeldung unter Tel. (0 68 31) 7 74 94.

Schlemmerwanderung

Die kulinarische Wanderung des Vereins Viezstraße startet am Samstag, 14. Mai, um 13 Uhr an der Brennerei Monter in Hemmersdorf mit einer Schnapsverkostung bei Live-Schnapsbrennen. Um 14.30 Uhr schließt sich eine Wanderung durch die Streuobstwiesen über Fürweiler zum Pehlinger Hof nach Gerlfangen an. Auf dem Biohof von Familie Adam werden die Wanderer mit einem erfrischenden Cocktail begrüßt. Hier endet der ereignisreiche Tag mit einem leckeren Schlemmermenu. Der Preis für die geführte Wanderung mit Schnapsprobe und Schlemmermenu beträgt 49 Euro.

Weitere Termine für die „Schlemmerwanderung sind am Samstag, 23. Juli und Samstag, 17. September.

Info und Anmeldung per E-Mail an info@viezstrass-online.de.

Wandern im Hüttersdorfer Wald

Die Monatswanderung Mai des Kneipp-Verein Schmelz ist am Sonntag, 15. Mai. Um 9 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Reisebüro Jochem. Die Wanderung führt zirka zehn Kilometer durch den Hüttersdorfer Wald. Die Schlussrast ist im Schmelzer Brauhaus. Der Verein weist darauf hin, dass auch immer Nichtmitglieder willkommen sind.