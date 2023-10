Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Landkreis Saarlouis

Ein Kochkurs zur antiken Römischen Küche im Römermuseum Pachten steht auf dem Plan am Dienstag, 7. November, mit einem ersten theoretischen Treffen. Am zweiten Termin am 14. November werden die Teilnehmenden gemeinsam ein paar kleinere klassische Gerichte in der museumseigenen Küche zubereiten. Entstehende Kosten für die Zutaten werden mit dem Dozenten abgerechnet. Der Unterricht findet am 7. November von 18 bis 20.15 Uhr und am 14. November von 18 bis 21 Uhr im Römermuseum in Pachten statt. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro.