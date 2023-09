Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Landkreis Saarlouis

Hilfe bei Anwendungen um Laptop, Smartphone und Tablet bietet ein Kurs, der am Dienstag, 19. September, beginnt und vier Termine umfasst. Der Kurs, der in erster Linie Anfänger anspricht, findet jeweils von 17.45 bis 19.15 Uhr in der Schule am Limberg in Wallerfangen statt und kostet 36 Euro. Die Hardware muss mitgebracht werden.