Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Kreis Saarlouis

Mehrere Fahrten stehen an: Auf Fahrt geht es mit der KEB nach Luxemburg unter Leitung von Klaus Friedrich am Samstag, 29. April, – es geht auf Entdeckungstour zwischen Clervaux und der Luxemburgischen Riviera (45 Euro). Die nächste Lothringentour führt ins Salzland mit Vic-sur-Seille, Marsal und Dieuze am Samstag, 6. Mai, mit Mathias Wolbers (49 Euro). Eine Fahrt in Kooperation mit der Gesellschaft der Staudenfreunde führt zur „Fête de plantes“ im Elsass mit einem zweistündigen Abstecher nach Colmar am Samstag, 29. April, für 44 Euro inklusive Eintritt. Außerdem kann die KEB in Kooperation mit anderen Veranstaltern mehrere Fahrten zur Bundesgartenschau nach Mannheim vermitteln.