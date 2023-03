Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Kreis Saarlouis

Mehrere Gesprächsrunden in Fremdsprachen werden angeboten: Am Dienstag, 21. März, 18.30 bis 20 Uhr, leitet der Anglist Peter Allmann eine Gesprächsrunde bei der KEB in Dillingen (acht Euro). Die Dolmetscherin Nadja Kowalski moderiert eine Englische Gesprächsrunde online am Mittwoch, 22. März, 18 bis 19.30 Uhr (sieben Euro). In einem digitalen Seminarraum moderiert die Muttersprachlerin Marta García Jorge am Mittwoch, 22. März, 18 bis 19.30 Uhr, eine Gesprächsrunde in spanischer Sprache. Die Teilnahme kostet acht Euro.