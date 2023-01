Bildungsträger haben einiges im Angebot : Diese Kurse laufen im Kreis Saarlouis

Tipps, um zur Ruhe zu kommen, gibt es in einem Webinar, das die VHS Lebach anbietet. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kreis Saarlouis Ob Französisch, Niederländisch oder Deutsch: Die Bildungsträger im Landkreis bieten in den kommenden Wochen einige neue Sprachkurse an – und natürlich noch vieles mehr.

Regelmäßig bieten die Bildungsträger im Kreis Saarlouis neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Termine können sich beispielsweise aufgrund der Pandemie-Lage auch kurzfristig ändern.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Vier Kurse in Orientalischem Tanz starten am Montag, 16. Januar, in der Familienbildungsstätte Saarlouis im Rahmen der Reihe „Aktiv älter werden“. Die Kurse umfassen acht Termine à 45 Minuten und beginnen um 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 50 Euro, ermäßigt 40 Euro. Eine weitere Gruppe startet am Dienstag, 17. Januar, um 17 Uhr. Die Teilnahme an acht einstündigen Terminen kostet 68 Euro.

Insgesamt fünf Gruppen gibt es beim Angebot Tanzen ohne Partner: Am Dienstag, 17. Januar, 15.30 Uhr, startet eine Gruppe mit acht einstündigen Terminen. Die Teilnahme kostet 68 Euro. Jeweils acht Termine à 45 Minuten gibt es in den Kursen ab Mittwoch, 18. Januar, ab 15.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 53 Euro.

Der Wolf ist Thema bei der Kinder-Uni, zu der die VHS Saarlouis einlädt. Foto: dpa/Soeren Stache

Infos und Anmeldung: Familienbildungsstätte Saarlouis, Tel. (0 68 31) 4 36 37, oder online.

Diverse Kurse zum Umgang mit Word, Excel und Co. gibt es bei der VHS Dillingen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

KEB Dillingen

Mit dem Vortrag „Gute Vorsätze umsetzen und Aufschieben vermeiden“ möchte Ingeborg Weiland, Heilpraktikerin für Psychotherapie, am Dienstag, 10. Januar, 19 bis 20.30 Uhr, zum Jahresanfang helfen, konsequent zu bleiben und Frust zu vermeiden. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Die Muttersprachlerin Jeanne Pöppel bietet mehrere Französischkurse bei der KEB in Dillingen an. „Einfach besser Französisch reden” heißt ein Kurs für fortgeschrittene Anfänger mit fünf Terminen mittwochs, 9 bis 10.30 Uhr, ab 11. Januar (45 Euro). Der Einstiegskurs „Französisch für die Reise” umfasst ebenfalls fünf Termine mittwochs, 15 bis 16.30 Uhr, ab 11. Januar (45 Euro). Außerdem ist geplant „Endlich Zeit für Französisch – für Anfänger mit leichten Vorkenntnissen” mit fünf Terminen mittwochs, 10.30 bis 12 Uhr, ab 18. Januar (45 Euro).

Um das Restaurieren von Stühlen geht es in einem Kurs über sechs Montage ab 16. Januar, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Dabei werden Techniken zum Flechten von Sitzflächen und Rückenlehnen von Stühlen vermittelt. Die Teilnahme kostet 35 Euro.

Anmeldung und Informationen, Telefon (0 68 31) 7 60 20 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar-Hochwald

Die KEB Saar-Hochwald bietet den Kurs „Aktive Selbsthilfe gegen Gelenkbeschwerden“ ab Montag, 9. Januar, von 16 bis 17 Uhr unter der Leitung der staatlich geprüften Gymnastik- und Sportlehrerin Margit Gies-Gross in der Alois-Lauer-Stiftung, Dr.-Prior-Straße 3, in Dillingen an. Der Kurs umfasst zehn Termine und kostet 80 Euro. Schriftliche Anmeldung bis zum 9. Januar direkt unter www.anmelden-keb.de/62478

Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen heißt es ab Mittwoch, 18. Januar, an vier Terminen von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Die Teilnahme kostet 40 Euro, Anmeldung bis 9. Januar auf www.anmelden-keb.de/62159.

Unter der Leitung der Heilpflanzenexpertin Bianca Heine findet ein achtsamer Frauenspaziergang am Sonntag, 29. Januar in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 24 Euro pro Person. Treffpunkt ist der Parkplatz Druidenpfad in Niedaltdorf. Anmeldung bis 24. Januar direkt auf www.anmelden-keb.de/64650

Informationen: KEB Saar-Hochwald, Tel. (0 68 31) 76 97 44, E-Mail: keb.saar-hochwald@bistum-trier.de.

KVHS Wallerfangen

Die Kreisvolkshochschule Wallerfangen bietet ab Montag, 16. Januar, an fünf Terminen von 18.55 bis 19.55 Uhr einen Pilateskurs an. Die Teilnahme kostet 22 Euro. Veranstaltungsort ist das Sankt-Nikolaus-Hospital.

Informationen und Anmeldung: Telefon (0 68 31) 9 66 71 66.

VHS Dillingen

Um Funktionen von Excel geht es ab Mittwoch, 11. Januar, 18 bis 21 Uhr, im Haupthaus der VHS Dillingen. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Für die Teilnahme werden Excel-Grundkenntnisse vorausgesetzt.

Um Smartphone und Tablet mit Android geht es ab Donnerstag, 12. Januar, im Haupthaus der VHS Dillingen. Der Kurs findet an vier Terminen von 15 bis 17.15 Uhr statt und richtet sich an Anfänger mit einem Android-Gerät, das nicht älter als drei Jahre ist.

Fit für MS Office will ein Kurs ab Freitag, 13. Januar, bei der VHS Dillingen machen. An sechs Terminen – freitags von 17.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 15 Uhr – geht es um Word, Excel, Powerpoint und Outlook. Die Kursgebühr beträgt 260 Euro.

Anmeldung zu allen Kursen der VHS Dillingen im Internet, Info per Tel. (0 68 31) 70 70 09.

In dem Webinar „Zur Ruhe kommen“ ab Montag, 9. Januar, um 18 Uhr geht es um Entspannungspraktiken aus Progressiver Muskelentspannung, Atemmeditation, Achtsamkeitsübungen, Autogenem Training, Qigong und Phantasiereise.

Wer Deutschkenntnisse auf zertifiziertem A2-Niveau hat, aber Rechtschreibschwächen angehen oder die Scheu vor dem Sprechen verringern möchte, kann den Kurs „Sicheres Deutsch in Alltag und Beruf“ mit der Germanistin Anja Klupp besuchen. Das Intensivtraining für Fremdsprachler beginnt am Montag, 9. Januar, um 17 Uhr.

An Muttersprachler richtet sich der Kurs „Das Kreuz mit der Rechtschreibung“ ab Montag, den 9. Januar, um 18.45 Uhr. Hier lernt man – kostenlos elementare Rechtschreibregeln.

Einen Kurs „Niederländisch für den Urlaub“ leitet der Muttersprachler Dr. Johannes van Driel ab Mittwoch, 11. Januar, um 18 Uhr.

Ein kostenloser Kurs „Einstieg in digitale Medien“ ab Freitag, 13. Januar, 17.30 Uhr, informiert grundlegend und systematisch über die Funktionsweise digitaler Geräte.

Info und Anmeldung: VHS Lebach, Tel. (0 68 81) 5 20 25, E-Mail: info@vhs-lebach.de.

VHS Saarlouis

Ein kostenfreier Themenabend für Eltern über „Glückliche Kindheit“ findet online am Dienstag, 10. Januar, statt. Die Kinder-Psychologinnen Susanne Wilhelm und Nicole Burkert-Arbogast zeigen auf, wie Kinder Glück empfinden und wie sie von Eltern dabei unterstützt werden. Eine Anmeldung ist bis 9. Januar erforderlich.

Am Mittwoch, 11. Januar, berichtet Gabi Wenk über Trüffelsuche im Saarland. Der Vortrag im Theater am Ring beginnt um 18.30 Uhr und kostet fünf Euro.

„Kunst und Mythos vor den Griechen“ ist Thema des Kunstgeschichte-Vortrags von Dr. Ulrike Bock mit vielen Bildern am Freitag, 13. und 20. Januar, jeweils um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 18 Euro.

„Top in Form – Was tun für Fitness und Gewicht?“ ist ein kostenloser Vortrag überschrieben. Er beginnt am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr im Donatuszentrum, Schulstraße 7 (Innenhof).

Der Wolf ist Thema der nächsten Kinder-Uni am Samstag, 21. Januar, für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Ab 16 Uhr zeigt Birgit Freiheit im Esther-Bejarano-Haus an der Daimlerstraße, welche Bedeutung der Wolf für die Natur hat und wie er in Deutschland lebt. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Kinderbeauftragten der Stadt Saarlouis ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung bis zwei Tage vor der Veranstaltung: VHS Saarlouis, Telefon (0 68 31) 6 98 90 30.