Bildungsträger haben einiges im Angebot : Diese Kurse laufen derzeit im Landkreis

Diverse Kurse zum Umgang mit Word, Excel und Co. gibt es bei der VHS Dillingen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Saarlouis Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten in den kommenden Tagen und Wochen ein umfangreiches Programm an.

Regelmäßig bieten die Bildungsträger im Kreis Saarlouis neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Termine können sich beispielsweise aufgrund der Pandemie-Lage auch kurzfristig ändern.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Vier Kurse in Orientalischem Tanz starten am Montag, 16. Januar, in der Familienbildungsstätte Saarlouis im Rahmen der Reihe „Aktiv älter werden“. Die Kurse umfassen acht Termine à 45 Minuten und beginnen um 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 50 Euro, ermäßigt 40 Euro.

Infos und Anmeldung: Familienbildungsstätte Saarlouis, Tel. (0 68 31) 4 36 37, oder online.

KEB Dillingen

Bei der KEB in Dillingen gibt es einen Kurs für Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können. Die Termine sind mittwochs von 18 bis 20.15 Uhr. Ein Einstieg ist möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Schneidermeisterin Ruth Engeldinger leitet bei der KEB neue Nähkurse wie folgt: Nähen am Dienstag für Jung und Alt ab Dienstag, 10. Januar, ebenso Nähen am Mittwoch ab 11. Januar, jeweils mit sechs Terminen von 17 bis 20 Uhr für 72 Euro. Der Workshop für Nähen mit der Overlock-Maschine ist bis auf Weiteres nicht mehr samstags, sondern am Donnerstag, 26. Januar, 17.15 Uhr bis 20.15 Uhr (20 Euro), ebenso am 9. Februar.

Mehrere Gesprächsrunden in Fremdsprachen sind im Angebot: Am Dienstag, 10. Januar, 18.30 bis 20 Uhr, leitet der Anglist Peter Allmann eine Konversation (Teilnahme: acht Euro). Die Online-Variante in Englisch moderiert die Dolmetscherin Nadja Kowalski am Mittwoch, 11. Januar, 18 bis 19.30 Uhr (sieben Euro). Die seit 2009 angebotene Französische Gesprächsrunde ist neuerdings nicht mehr samstags, sondern ebenfalls am Mittwoch, 11. Januar, 16.30 bis 18.45 Uhr (sieben Euro). Im digitalen Seminarraum moderiert die Muttersprachlerin Marta García Jorge die Spanische Gesprächsrunde online am Mittwoch, 11. Januar, 18 bis 19.30 Uhr (acht Euro).

Anmeldung und Informationen, Telefon (0 68 31) 7 60 20 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar-Hochwald

Mehrere Intensivkurse zu Dehnungsübungen und Faszien-Rollmassage nach Liebscher und Bracht stehen ebenfalls an. Um Füße, Knie, Beine und Hüfte geht es am Samstag, 21. Januar, 10 bis 13 Uhr, Anmeldung bis 11. Januar auf www.anmelden-keb.de/64541. Oberkörper, Nacken, Arme und Kopf stehen am Samstag, 28. Januar, 10 bis 13 Uhr, im Zentrum, Anmedlung bis 14. Januar auf www.anmelden-keb.de/64544. Die Teilnahme kostet jeweils 60 Euro. Hüfte und Gesäß sind Schwerpunkt bei einem einstündigen Termin am Donnerstag, 2. Februar, ab 18.45 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Euro, Anmeldung bis 23. Januar auf www.anmelden-keb.de/64530.

Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen heißt es ab Mittwoch, 18. Januar, an vier Terminen von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Die Teilnahme kostet 40 Euro, Anmeldung bis 6. Januar auf www.anmelden-keb.de/62159.

Informationen: KEB Saar-Hochwald, Tel. (0 68 31) 76 97 44, E-Mail: keb.saar-hochwald@bistum-trier.de.

KVHS Wallerfangen

Die Kreisvolkshochschule Wallerfangen bietet ab Montag, 16. Januar, an fünf Terminen von 18.55 bis 19.55 Uhr einen Pilateskurs an. Die Teilnahme kostet 22 Euro. Veranstaltungsort ist das Sankt-Nikolaus-Hospital.

Informationen und Anmeldung: Telefon (0 68 31) 9 66 71 66.

VHS Dillingen

Der Kurs Internet für Ältere startet am Montag, 9. Januar, im Haupthaus der VHS Dillingen. Er findet an drei Terminen von 15 bis 17.15 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro.

Eine Online-Schulung führt in die Arbeit mit Excel 2016 ein. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem beruflichen Einsatz. Für die Teilnahme werden Windows-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs startet am Montag, 9. Januar, und findet von 10 bis 12.15 Uhr an vier Terminen statt. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro.

Um fotografische Bildgestaltung geht es ab Montag, 9. Januar im Haupthaus der VHS Dillingen. Der Kurs umfasst drei Terminen von 18 bis 20.15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro.

Die VHS Dillingen bietet ab Mittwoch, 11. Januar, den Kurs Adobe-Photoshop für Einsteiger an. Für die Teilnahme werden Windows-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs findet an fünf Terminen im Haupthaus der VHS Dillingen von 17.30 bis 20.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 200 Euro.

Um Funktionen von Excel geht es ab Mittwoch, 11. Januar, 18 bis 21 Uhr, im Haupthaus der VHS Dillingen. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Für die Teilnahme werden Excel-Grundkenntnisse vorausgesetzt.

Um Smartphone und Tablet mit Android geht es ab Donnerstag, 12. Januar, im Haupthaus der VHS Dillingen. Der Kurs findet an vier Terminen von 15 bis 17.15 Uhr statt und richtet sich an Anfänger mit einem Android-Gerät, das nicht älter als drei Jahre ist.

Fit für MS Office will ein Kurs ab Freitag, 13. Januar, bei der VHS Dillingen machen. An sechs Terminen – freitags von 17.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 15 Uhr – geht es um Word, Excel, Powerpoint und Outlook. Die Kursgebühr beträgt 260 Euro.

Anmeldung zu allen Kursen der VHS Dillingen im Internet, Info per Tel. (0 68 31) 70 70 09.