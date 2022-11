Bildungsträger haben einiges im Angebot : Diese Kurse laufen im Kreis Saarlouis

Um den Umgang mit Excel geht es in einem Seminar der KVHS in Saarlouis. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Saarlouis Ob Ausflüge, Umgang mit dem Computer oder Entspannung: Die Bildungsträger im Kreis bieten wieder ein umfangreiches Programm an.

Regelmäßig bieten die Bildungsträger im Kreis Saarlouis neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Termine können sich beispielsweise aufgrund der Pandemie-Lage kurzfristig ändern.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Ein neuer Kurs Entspannung für Kinder startet am Montag, 7. November. Die Entspannungsübungen werden aufgelockert durch Bewegungsspiele und Geschichten. Der Kurs umfasst sechs Termine, jeweils montags ab 15.30 Uhr, und kostet 33 Euro.

Ab Mittwoch, 9. November, erhalten Kinder an sechs Terminen ab 15 Uhr eine Stunde lang ein Kinderrückentraining. Die Gebühr beträgt 43 Euro.

Am Mittwoch, 9. November, beginnt um 16.15 Uhr der Eltern-Kind-Kurs „Wir entspannen gemeinsam“. Vier Termine kosten 35 Euro.

Ein Qi-Gong-Kurs startet am Mittwoch, 9. November, von 17 bis 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr für sechs Termine beträgt 48 Euro.

Infos und Anmeldung: Familienbildungsstätte Saarlouis, Tel. (0 68 31) 4 36 37, oder online.

Erste Hilfe am Hund lehrt ein Kurs, den die VHS in Dillingen anbietet (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

KEB Dillingen

Mehrere Nähkurse mit der Schneidermeisterin Ruth Engeldinger beginnen bei der KEB in Dillingen: Nähen am Dienstag ab 8. November und Nähen am Mittwoch ab 9. November mit jeweils sieben Terminen von 17 bis 20 Uhr zum Preis von 84 Euro. Ein Workshop zum Nähen mit der Overlock-Maschine ist am Samstag, 19. November, geplant von 10 bis 16 Uhr (40 Euro).

Bei einem Zauber-Workshop gibt der Magier Maxim Maurice etwas von seinen Zauberkünsten weitergibt. Termin ist Sonntag, 13. November, 11 bis 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 45 Euro inklusive aller Materialien. Eine Anmeldung bis 4. November ist erforderlich.

Der Historiker Helmut Grein leitet bei der KEB in Dillingen einen kleinen Kurs über drei Montage vom 7. bis 21. November, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr, zur Einführung in das Lesen der deutschen Schreibschrift des 19. und 20. Jahrhunderts, welche oft als Sütterlinschrift bezeichnet wird. Die Teilnahme kostet 36 Euro.

In einem sechsteiligen Kurs ab Montag, 7. November, 19 bis 21 Uhr, bei der KEB in Dillingen lernen die Teilnehmer, wie Teile von Stühlen neu geflochten werden. Mitzubringen sind ein kaputter Stuhl sowie Hammer und Schere. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro plus Kosten für das Material.

Ingeborg Weiland, Heilpraktikerin für Psychotherapie, geht in einem Vortrag am Dienstag, 8. November, 19 bis 20.30 Uhr, bei der KEB in Dillingen der Frage nach, wie man mit Stress so umgehen kann, dass er nicht krank macht. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Außerdem vermittelt die Dozentin in einem vierteiligen Praxisseminar Methoden zur Stressbewältigung in Beruf und Alltag. Geplant sind vier Termine dienstags, vom 15. November bis 6. Dezember, jeweils 19 bis 20.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro.

Ein Französischkurs für Menschen mit leichten Vorkenntnissen mit Jeanne Pöppel läuft an fünf Terminen mittwochs von 10.30 bis 12 Uhr ab 9. November. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

Anmeldung: Tel. (0 68 31) 7 60 20 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar-Hochwald

Der Diplom-Biologe und Heilpraktiker Hans-Joachim Hoppe wird am Dienstag, 15. November, von 19.15 bis 20.45 Uhr einen Vortrag über Winterpflanzen in den Räumen der Familienbildungsstätte Saarlouis in der Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 halten. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung bis 10. November auf www.anmelden-keb.de/62830

Informationen: KEB Saar-Hochwald, Tel. (0 68 31) 76 97 44, E-Mail: keb.saar-hochwald@bistum-trier.de.

Ein Grundkurs zum Umgang mit Microsoft Excel steht an den folgenden Terminen, jeweils von 17 bis 20 Uhr, im EDV-Saal des Landratsamtes Saarlouis auf dem Programm: Montag, 7. November, Freitag, 11. November, Montag, 14. November, und Freitag, 18. November. Die Teilnahme kostet 78 Euro.

Die KVHS Saarlouis bietet am Sonntag, 4. Dezember, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Metz an. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Stadtgartenhalle in Saarlouis, Rückkehr gegen 22 Uhr. Der Reisepreis beträgt 60 Euro inklusive Busfahrt, Stadtführung und Reisebegleitung durch Britta Hess.

Info und Anmeldung (schriftlich): Kreisvolkshochschule Saarlouis, Iris Altmaier, Tel. (0 68 31) 44 44 13, Fax: (0 68 31) 44 44 22, E-Mail: kvhs@kreis-saarlouis.de.

KVHS Wallerfangen

Nähen und Zuschneiden lernen können die Teilnehmer ab Mittwoch, 9. November. Der Kurs findet im Nähraum der Schule am Limberg statt, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr. Die sechs Termine kosten 39 Euro. Nähmaschine und Nähzeug müssten mitgebracht werden.

Ein Kurs Ganzkörpertraining mit Elementen des Faszientrainings findet bei der KVHS Wallerfangen ab Mittwoch, 9. November, an fünf Terminen, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr statt. Die Veranstaltung im Sporttherapeutischem Raum der Psychiatrischen Klinik des Sankt-Nikolaus-Hospitals kostet 22 Euro.

Am Donnerstag, 10. November, startet ein Kurs über Sanftes Rücken-Yoga. Er findet jeweils von 17.45 bis 18.45 Uhr im Sporttherapeutischen Raum der Psychiatrischen Klinik des Sankt-Nikolaus-Hospitals statt und kostet 25 Euro.

Hatha-Yoga für Anfänger startet am Freitag, 11. November, um 16.55 Uhr. Der einstündige, fünf Termine umfassende Kurs kostet 31 Euro. Veranstaltungsort ist die Psychiatrische Klinik des Sankt-Nikolaus-Hospitals.

Informationen und Anmeldung: Telefon (0 68 31) 9 66 71 66.

VHS Dillingen

Achtsamkeits- und Atemübungen bietet ein Workshop am Samstag, 5. November, von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wasserturm in Dillingen. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Ein Kurs zur Nutzung sozialer Netzwerke startet am Montag, 7. November, im Haupthaus der VHS Dillingen und findet von 18 bis 21 Uhr an zwei Terminen statt. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro.

Ein Vortrag zum Thema Antisemitismus findet am Montag, 7. November, von 17 bis 18.30 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen statt. Der Vortrag ist kostenfrei.

Ein Bildungsurlaub führt in kompakter Form in die Erstellung von Präsentationen ein. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem beruflichen Einsatz von Powerpoint. Für die Teilnahme werden Windows-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs findet am Montag, 7., und Dienstag, 8. November, jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5 statt. Die Kursgebühr beträgt 195 Euro.

An Teilnehmende ohne Vorkenntnisse zu Computer und Internet richtet sich ein Kurs ab Dienstag, 8. November, im Haupthaus der VHS Dillingen. Er findet an sechs Terminen von 18 bis 20.15 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 150 Euro.

Die Tierärztin Astrid Bernardi gibt am Dienstag, 8. November, von 18 bis 19.30 Uhr Tipps zur ersten Hilfe am Hund. Der Kurs läuft im Haupthaus der VHS Dillingen. Die Teilnehmenden werden gebeten, keine eigenen Hunde mitzubringen. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Vom Nutzen der Raumfahrt handelt ein Online-Vortrag am Dienstag, 8. November, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Der Vortrag ist kostenfrei.

Anmeldung zu allen Kursen der VHS Dillingen im Internet, Info per Tel. (0 68 31) 70 70 09.

VHS Lebach

Der Kurs „Sicheres Deutsch in Alltag und Beruf“ mit der Germanistin Anja Klupp ist ein Intensivtraining in der Kleingruppe, er beginnt am Montag, 7. November, um 17 Uhr und richtet sich an Fremdsprachler.

Für alle, die digital fotografieren möchten, vermittelt der Fotograf Carsten Schröder ab Montag, 7. November, um 18 Uhr die Grundlagen der Bildgestaltung, die Vermeidung von typischen Bildfehlern und mehr.

An Muttersprachler richtet sich der Kurs „Flüssiger Lesen!“ ab Montag, 7. November, um 18.45 Uhr. Der Kurs ist kostenlos.

Dr. Frank Hertrich trägt am Dienstag, 8. November, um 18.30 Uhr vor zum Thema „Turbulenzen im Herz, Vorhofflimmern“. Der Eintritt ist frei.