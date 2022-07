Bildungsträger haben einiges im Angebot : Trommeln, Tanzen und Verreisen

Kreis Saarlouis Ob in Saarlouis, Dillingen, Lebach oder Bous: Die Bildungsträger im Landkreis Saarlouis bieten in diesen Tagen ein umfangreiches Programm.

Kinder und Jugendliche können sich auf den Sommerferienspaß der FBS freuen. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren gibt es am einzelne Tagesangebote, oder Aktionen über mehrere Termine – so etwa am 25. Juli „Tiere und Pflanzen am Ökosee in Pachten“, oder am 27. Juli „Der Dillinger Wald“. Ab dem 22. August dreht sich ein Workshop an drei Terminen um „Upcycling von Kleidung – aus alt macht neu“. Ein Kunstworkshop am 25. August befasst sich mit Stein- und Stockskulpturen, am 26. August mit Kreativem Arbeiten mit Papier und Farbe. Für Jugendliche gibt es beispielsweise vom 11. bis 12. August den Workshop „Beat of Life“: Trommeln mit Alltagsgegenständen.