Bildungsträger haben einiges im Angebot : Erholung, Lernen und Verreisen

Achtsamkeit und Entspannung sind Themen mehrerer Kurse. Foto: Getty Images/iStockphoto/Marcin Wiklik

Kreis Saarlouis Ob in Saarlouis, Dillingen, Lebach oder Bous: Die Bildungsträger im Landkreis Saarlouis bieten ein umfangreiches Programm.

Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten regelmäßig neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Pandemie-Lage können sich Termine auch kurzfristig ändern. Anmeldungen sind in der Regel zwingend erforderlich. Ausführliche Informationen zu den Programmen gibt es bei den Anbietern.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Ein Pilgerweg für Paare wird gemeinsam gegangen am Freitag, 1. Juli, von 20 bis 23 Uhr. Zu zweit unterwegs in der Sommernacht – Paare gehen hierbei einen gekennzeichneten Weg durch den Wald auf den Litermont. Startpunkt ist der Maldix-Waldparkplatz, Am Litermont 40 in Nalbach. Das Angebot ist kostenfrei, eine kleine Spende ist willkommen. Bitte Taschenlampen mitbringen.

Anmeldung und Infos: Telefon (0 68 31) 4 36 37

KEB Dillingen

Sonja Sideroff, Sozialpädagogin und Mentalcoach, moderiert am Donnerstag, 30. Juni, 17 bis 18.30 Uhr, bei der KEB in Dillingen einen Treff für Frauen und Mütter, die sich miteinander austauschen wollen. Die Teilnahme kostet 7 Euro.

Anmeldung: Telefon (0 68 31) 7 60 20 oder Mail an info@keb-dillingen.de.

Sprachkurse sind immer gefragt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

KVHS Saarlouis

Die KVHS Saarlouis fährt am Dienstag, 19. Juli, zum Spectacle Illumination nach Nancy. Abfahrt ist um 14 Uhr, Rückkehr gegen 2 Uhr. Der Reisepreis beträgt 67 Euro plus circa 30 Euro für das Essen.

Die KVHS Saarlouis fährt am Sonntag, 28. August, zum Mirabellenfest nach Metz. Abfahr ist um 9 Uhr, Rückkehr gegen 19 Uhr. Der Reisepreis beträgt 58 Euro. Die KVHS weist darauf hin, dass wegen der Veranstaltung eine Anfahrt der Kathedrale mit dem Bus nicht möglich. Vom Parkplatz des Busses bis zur Kathedrale sind circa 700 Meter Fußweg zu bewältigen.

Info und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Saarlouis, Tel. (0 68 31) 44 44 13, Fax (0 68 31) 44 44 22, E-Mail: kvhs@kreis-saarlouis.de

VHS Dillingen

Die VHS Dillingen bietet ab Donnerstag, 7. Juli einen Word-Kompaktkurs an. Es werden Windows-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs findet im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5 an drei Terminen von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro.

Am Mittwoch, 13. Juli bietet die VHS den Kurs Walderleben an. Dabei gibt es ab 17 Uhr zwei Stunden lang Achtsamkeits- und Atemübungen sowie leichte Bewegungseinheiten. Die Gebühr beträgt 15 Euro.

Ein Seminar zu Rhetorik und Schlagfertigkeit gibt es am Freitag, 15. Juli, von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 16. Juli, von 9.30 bis 18 Uhr in der Stadthalle Dillingen, Treffpunkt Eingang Bistro. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro.

Anmeldungen und Infos: Telefon (0 68 31) 70 70 09

Der Umgang mit Internet, Laptop, Digitalkamera und Co. will gelernt sein. Foto: picture alliance / dpa/Armin Weigel

Im Grundkurs-Workshop Nadel und Faden erlernt man unter Anleitung einer erfahrenen Schneidermeisterin notwendige Grundfertigkeiten für kleine Änderungsarbeiten sowie zum Zuschneiden und Nähen. Am Samstag, den 2. Juli, wird ab 9 Uhr eine Krabbel- und Spieldecke genäht.

In zwei Kursabenden zeigt der Kurs Digitale Bildbearbeitung mit Dozentin Monika Buchmann ab Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr, wie man Fotos gekonnt bearbeitet.

An zwei Terminen spricht der Dozent Pascal Brumm, Diplom-Wirtschaftsjurist, über Zeitmanagement und vermittelt die gängigsten Methoden und Werkzeuge. Der Kurs findet statt samstags ab 9. Juli um 14 Uhr.

Zum Qigong der vier Jahreszeiten gibt es einen Kennenlerntermin am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr.

Der Kurs „Zur Ruhe kommen“ mit der Entspannungspädagogin Martina Jörg-Schreder bietet am Samstag, 9. Juli, um 13 Uhr Entspannungspraktiken aus Progressiver Muskelentspannung, Atemmeditation, Achtsamkeitsübungen, Autogenem Training, Qigong und Phantasiereise.

Waldbaden steht am Sonntag, 10. Juli, um 13 Uhr an. Dabei entdecken die Teilnehmenden den Wald als Ort der Meditation und Entspannung.

Infos und Anmeldung: VHS Lebach, Tel. (0 68 81) 5 20 25, E-Mail: info@vhs-lebach.de. www.vhs-lebach.de

VHS Saarlouis

Ein kostenloses E-Bike-Sicherheitstraining für Senioren gibt es am Montag, 11. Juli. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Gelände von Globus Saarlouis, Holtzendorffer Straße. Anmeldung bis 8. Juli ist erforderlich.

Info und Anmeldung: Volkshochschule Saarlouis, Telefon (0 68 31) 6 98 90 30.