Bildungsträger haben einiges im Angebot : Bogenbau, Waldspaziergang und Ausfahrten

Spaziergänge oder Wanderungen in der Natur gehören auch zum Programm der regionalen Bildungsträger. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Saarlouis Ob in Saarlouis, Dillingen, Lebach oder Bous: Die Bildungsträger im Landkreis Saarlouis bieten ein umfangreiches Programm.

Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten regelmäßig neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Von Berufen, die heute kaum oder gar nicht mehr zu finden sind, erzählt eine Fotoausstellung in den Räumen der Familienbildungsstätte in Saarlouis. Eröffnung am Freitag, 26. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr.

Ein Pilgerweg für Paare wird gemeinsam gegangen am Freitag, 1. Juli, von 20 bis 23 Uhr. Zu zweit unterwegs in der Sommernacht – Paare gehen hierbei einen gekennzeichneten Weg durch den Wald auf den Litermont. Startpunkt ist der Maldix-Waldparkplatz, Am Litermont 40 in Nalbach. Das Angebot ist kostenfrei, eine kleine Spende ist willkommen. Bitte Taschenlampen mitbringen.

Anmeldung und Infos: Telefon (0 68 31) 4 36 37

VHS Dillingen

In einem Kompaktkurs ab Donnerstag, 23. Juni, wird der Umgang mit Corel Draw gezeigt, in kompakter Form mit den wichtigsten Kenntnissen dieses Vektorgrafikprogramms. Der Kurs läuft an drei Terminen im Hauptgebäude der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5, von 17.30 bis 20.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro.

Den traditionellen Bau von englischen Langbogen oder eines Flachbogens erlernen die Teilnehmer des Anfängerkurs für Erwachsene und Jugendliche sowie für Kinder am Freitag, 1. Juli, von 18 bis 21 Uhr, am Samstag, 2. Juli, von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag, 3. Juli, von 9 bis 18 Uhr in der Bildungswerkstatt, Franz-Méguin-Straße 6c in Dillingen statt. Materialkosten 50 Euro, Abrechnung beim Dozenten. Anmeldeschluss 28. Juni. Gebühr 150 Euro.

Der Kurs Walderleben am Samstag, 2. Juli, richtet den Fokus auf Achtsamkeits- und Atemübungen sowie leichte Bewegungseinheiten. Treffpunkt: Parkplatz am Wasserturm Dillingen. Kursbeginn 14 Uhr. Anmeldung nötig; Gebühr: 15 Euro.

Anmeldungen und Infos: Telefon (0 68 31) 70 70 09

KEB Dillingen

Sonja Sideroff, Sozialpädagogin und Mentalcoach, moderiert am Donnerstag, 30. Juni, 17 bis 18.30 Uhr, bei der KEB in Dillingen einen Treff für Frauen und Mütter, die sich miteinander austauschen wollen. Die Teilnahme kostet 7 Euro.

Anmeldung: Telefon (0 68 31) 7 60 20 oder Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar-Hochwald, Außenstelle Bous

Ein Anfängerkurs zum Erlernen der Gebärdensprache läuft an drei Terminen samstags, 2., 9. und 16. Juli, 9 bis 16.30 Uhr, im Katholischen Pfarrheim, Kirchstraße 30, Bous. Die Teilnahme kostet 80 Euro.

Anmeldungen bis 25. Juni und weitere Auskünfte unter Tel. (0 68 34) 4 83 87 bei Gertrud Ahr, Tel. (0 68 31) 96 56 96 bei Ulrike Guldner oder per E-Mail an gebaerdensprache.bous@gmx.net.

KVHS Saarlouis

Die KVHS Saarlouis fährt am Dienstag, 19. Juli, zum Spectacle Illumination nach Nancy. Abfahrt ist um 14 Uhr, Rückkehr gegen 2 Uhr. Der Reisepreis beträgt 67 Euro plus circa 30 Euro für das Essen.

VHS Lebach

Einen Einblick in die Stadtgeschichte gibt ein Spaziergang am Sonntag, 26. Juni, um 14.30 Uhr auf dem neuen Kulturweg in der Lebacher Innenstadt. Das Dozentenpaar Edith und Eric Glansdorp ist verantwortlich für die wissenschaftliche Betreuung des neuen Weges.

Der Umgang mit Internet, Laptop, Digitalkamera und Co. will gelernt sein. Foto: picture alliance / dpa/Armin Weigel