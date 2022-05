Sport, Sprachen und mehr : Diese Kurse laufen derzeit im Landkreis

Kreis Saarlouis Romane schreiben, Chinesisch lernen oder einfach mal entspannen: Die Bildungsträger in der Region haben vielfältige Angebote im Programm.

Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten regelmäßig neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Pandemie-Lage können sich Termine auch kurzfristig ändern. Anmeldungen sind in der Regel zwingend erforderlich. Informationen zu den kompletten Programmen gibt es direkt bei den Anbietern.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Der Tai-Chi-Treff Saarlouis-Mitte trainiert ab Mai wieder im Freien. Treffpunkt und Übungsplatz ist die Festwiese im Stadtgarten in Saarlouis. Das Training findet immer montags von 14.45 bis 15.45 Uhr für Fortgeschrittene sowie montags von 15.45. bis 16.45 Uhr für Geübte statt. An Feiertagen entfällt das Treffen. Die Teilnahme kostet drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Bunt tut gut – Vielfalt verbindet“ ist das Thema des interkulturellen Frauentreffs am Samstag, 14. Mai. Dieser läuft von 15 bis 18 Uhr in den Räumen der Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer Allee 3 in Saarlouis.

Infos: Telefon (0 68 31) 4 36 37.

KEB Dillingen

Der Burgenkenner Jörn Bühler leitet am Samstag, 7. Mai, 10 bis 15 Uhr, für die KEB eine Exkursion auf den Montclair-Berg. Treffpunkt zu der 3,7 Kilometer langen Wanderung ist der Parkplatz bei St. Gangolf. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Ortrud Kleber widmet sich am Samstag, 7. Mai, 16 bis 18 Uhr, in einem Vortrag bei der KEB in Dillingen dem Leben und Werk des amerikanischen Singer/Songwriters und Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

In der Dillinger Werkstatt von Philipp Konter veranstaltet die KEB am Samstag, 7. Mai, 9 bis 16 Uhr, einen Workshop für alle, die das Drechseln erlernen wollen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Gebühr beträgt 250 Euro plus Material.

Wer nähen lernen oder sich darin verbessern will, hat dazu mehrmals die Gelegenheit: Der Schnupperkurs Nähen am Dienstag umfasst drei Termine ab 10. Mai, 16.30 bis 20.15 Uhr, und kostet 45 Euro. Ein dreitägiger Kompaktkurs läuft von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Mai, 10 bis 15 Uhr, und kostet 60 Euro. Und ein weiterer kleiner Nähkurs ist an drei Terminen mittwochs ab 11. Mai, 16.30 bis 20.15 Uhr, und kostet 45 Euro.

Info und Anmeldung: Telefon (0 68 31) 7 60 20 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar

Zu einem Wochenende zum Entspannen lädt die KEB von Freitag, 13. Mai, 14 Uhr, bis Sonntag, 15. Mai, 13 Uhr, ins Haus Sonnental in Wallerfangen ein. Dabei werden Entspannungstechniken vermittelt. Die Gebühr beträgt 295 Euro inklusive zwei Übernachtungen.

An Menschen, die Senioren betreuen oder begleiten, richtet sich der Praxistag „Wortschätzchen“ rund um Wortspiele sowie Sprach- und Bewegungsspiele und mehr für Menschen bis hin zu mittlerer Demenz. Dieser läuft am Samstag, 21. Mai, im Haus Sonnental in Wallerfangen. Die Teilnahme kostet 69 Euro.

Info und Anmeldung: KEB Saar, Telefon (0 68 31) 76 92 64, E-Mail an info@keb-saar.de.

KEB Saar-Hochwald

Einen Aufbaukurs zum Erlernen und Vertiefen der Gebärdensprache gibt es an drei Samstagen, 14. und 28. Mai sowie 4. Juni, in Bous. Treffpunkt ist jeweils von 9 bis 16.30 Uhr im Katholischen Pfarrheim. Die Teilnahme kostet 80 Euro.

Dehnungsübungen und Faszien-Rollmassage in Theorie und Praxis nach Liebscher und Bracht sind Thema von zwei Intensivkursen in der Alois-Lauer-Stiftung, Dr.-Prior-Straße 3 in Dillingen. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Abend, die Termine sind am Donnerstag, 9. Juni, 18 bis 21 Uhr (Füße, Beine und Hüfte) sowie Freitag, 17. Juni, 18 bis 21 Uhr (Oberkörper, Arme, Nacken und Kopf). Anmeldung bis 30. Mai: www.anmelden-keb.de/61493 (erster Termin) und www.anmelden-keb.de/61492 (zweiter Termin).

Weitere Infos gibt es bei der KEB Saar-Hochwald, Telefon (0 68 31) 76 97 44.

KVHS Wallerfangen

Die KVHS Wallerfangen bietet individuellen Einzelunterricht in Englisch, Französisch und Italienisch an Zehn Termine à 45 Minuten oder fünf Termine à 90 Minuten kosten 23,80 Euro pro 45 Minuten.

Info: Tel. (0 68 31) 9 66 71 66.

VHS Dillingen

Um Shopping im Internet geht es an zwei Terminen ab Dienstag, 10. Mai im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5, 18 bis 21 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro.

„Eine Oase im Alltag – Yoga leicht und sanft“ heißt ein Kurs, der am Mittwoch, 11. Mai im Luna, Stummstraße 1-3, beginnt. Er umfasst zehn Termine und findet von 15.45 bis 17.15 Uhr statt. Bitte eine Matte mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 77,50 Euro.

Ein Computer-Grundkurs für Ältere Kurs startet am Donnerstag, 12. Mai, im Haupthaus der VHS Dillingen. Er findet an vier Terminen von 15 bis 17.15 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 120 Euro.

Die VHS Dillingen bietet einen Kurs zum Einsatz der DATEV-Finanzbuchhaltungssoftware. Für die Teilnahme werden Grundkenntnisse in manueller Buchführung sowie PC-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs startet am Montag, 16. Mai, im Haupthaus. Er findet an neun Terminen von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 270 Euro.

„Nachhaltig, sicher, genussvoll“ ist Thema eines Online-Vortrags am Dienstag, 10. Mai von 19.30 bis 21 Uhr. Er ist kostenfrei.

Um Kurt Landauer geht es am Mittwoch, 11. Mai, im Livestream. Jutta Fleckenstein und Rachel Salamande gebenr Einblicke in den nun veröffentlichten Briefwechsel mit Maria Baumann und den bisher unbekannten Lebensbericht Kurt Landauers. Das Gespräch läuft von 19.30 bis circa 21 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung im Internet auf www.vhs-dillingen.de, Telefon (0 68 31) 70 70 09.

VHS Saarlouis

Ein Online-Chinesischkurs für Anfänger startet am Sonntag, 8. Mai, um 15 Uhr. Zehn Termine kosten 70 Euro.

Steurerklärung für die Rente ist Thema eines Vortrags am Dienstag, 10. Mai, um 18 Uhr im Theater am Ring. Die Teilnahme kostet zehn Euro, eine Anmeldung bis 9. Mai ist erforderlich.

Einen kostenlosen Workshop für Frauen zur beruflichen Selbständigkeit gibt es am Montag, 16. Mai, in Saarlouis. Ab 18 Uhr geht es um Unterstützungsmöglichkeiten und rechtliche Fragen. Eine Anmeldung bis 13. Mai ist erforderlich.

