Sport, Sprachen und mehr : Diese Kurse laufen derzeit im Landkreis Saarlouis

Mehrere Kurse zur Entspannung laufen im Kreis Saarlouis. Foto: Getty Images/iStockphoto/Marcin Wiklik

Kreis Saarlouis Romane schreiben, Chinesisch lernen oder einfach mal entspannen: Die Bildungsträger in der Region haben vielfältige Angebote im Programm.

Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten regelmäßig neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Pandemie-Lage können sich Termine auch kurzfristig ändern. Anmeldungen sind in der Regel zwingend erforderlich. Informationen zu den kompletten Programmen gibt es direkt bei den Anbietern.



KEB Saar-Hochwald

In einem Medienworkshop am Donnerstag, 5. Mai, geht es um die Verschlüsselung von Dokumenten. Der Workshop läuft von 14 bis 16.15 Uhr im KEB-Medienraum, Friedrich-Ebert-Straße 14, in Dillingen. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Zu einem Wochenende zum Entspannen lädt die KEB von Freitag, 13. Mai, 14 Uhr, bis Sonntag, 15. Mai, 13 Uhr, ins Haus Sonnental in Wallerfangen ein. Die Gebühr beträgt 295 Euro.

Einen Aufbaukurs zum Erlernen und Vertiefen der Gebärdensprache gibt es an drei Samstage, 14. und 28. Mai sowie 4. Juni, in Bous. Treffpunkt ist jeweils von 9 bis 16.30 Uhr im Katholischen Pfarrheim. Die Teilnahme kostet 80 Euro.

Ein Roman-Workshop läuft am Samstag, 21. Mai, von 9 bis 15 Uhr im Pfarrheim St. Peter, Kirchstraße 30 in Bous. Unter Anleitung der Referentin Isabell Valentin erstellen sich die Teilnehmenden das Grundgerüst und finden die eigene Erzählstimme. Die Teilnahme kostet 55 Euro. Der Workshop findet in Kooperation mit der Pfarreiengemeinschaft Bous-Ensdorf statt. Mitzubringen sind Stift und Papier oder Laptop. Anmeldung ist bis 9. Mai erforderlich.

Weitere Infos gibt es bei der KEB Saar-Hochwald, Telefon (0 68 31) 76 97 44.

KEB Dillingen

Für ältere PC-Neulinge gedacht ist eine Einführung in das Tabellenkalkulationsprogramm Excel am Dienstag, 3. Mai, 13 bis 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 14 Euro.

Die Feng-Shui-Beraterin Maria Licata spricht bei der KEB in Dillingen am Donnerstag, 5. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, über die Unterschiede zwischen dem klassischen und dem westlichen Feng Shui. Die Teilnahme kostet neun Euro.

Französisch für die Reise gibt es an fünf Terminen donnerstags, 14.30 bis 16 Uhr, ab 5. Mai. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

Info und Anmeldung: Telefon (0 68 31) 7 60 20 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

VHS Dillingen

Excel für den Büroalltag ist Thema eines Bildungsurlaubs von Montag, 9. Mai, bis Mittwoch, 11. Mai, von 8.30 bis 14.30 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5 statt. Die Gebühr beträgt 295 Euro.

Anmeldung im Internet auf www.vhs-dillingen.de, Telefon (0 68 31) 70 70 09. In den Osterferien ist das Sekretariat nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

VHS Lebach

Auf ärztliches Rezept bekommen Krebspatienten den Rehabilitationssport. Er findet mittwochs um 17.30 Uhr statt.

Um das Tastaturschreiben mit zehn Fingern geht es ab Montag, den 2. Mai, um 18 Uhr. Ein entsprechender Jugendkurs findet am selben Tag um 16.15 Uhr statt.

Mit dem Business-Coach Pascal Brumm geht es am Samstag, 7. Mai, um 14 Uhr um Mittel, um zu erkennen, wo man sich gerade im Ungleichgewicht befindet, um Ressourcen zu aktivieren und um wieder sein Leben in Balance zu bringen.

In Textverarbeitung mit Word 2016 bietet der Fachinformatiker Tobias Nickel die Grundlagen der Office-Anwendung ab Dienstag, 10. Mai, um 18 Uhr. Tabellenkalkulation mit Excel 2016 startet am Donnerstag, 12. Mai, um 18 Uhr.

Informationen und Anmeldung: VHS Lebach, Tel. (0 68 81) 5 20 25, E-Mail: info@vhs-lebach.de.

VHS Saarlouis

Am Dienstag, 3. Mai, um 18 Uhr startet im Theater am Ring ein neuer Yoga-Kurs für Fortgeschrittene mit sechs Terminen.

Am Dienstag, 3. Mai, startet um 19 Uhr ein Online-Italienischkurs für Anfänger.

Die Sicherheit von Senioren im Alltag ist Thema eines kostenlosen Vortrags am Mittwoch, 4. Mai, um 15 Uhr im Donatuszentrum, Schulstraße 7 in Roden. Seniorensicherheitsberater Günter Engelbrecht erklärt, wie sich Senioren vor Enkeltrick und unseriösen Anrufen schützen können.

Wie Hausaufgaben ohne Stress gelingen, zeigt Familienpsychologin Nicole Burkert-Arbogast am Mittwoch, 4. Mai, kostenlos um 19 Uhr im Donatuszentrum in Roden.

Am Donnerstag, 5. Mai, findet um 18.30 Uhr ein Vortrag zur Steigerung des Selbstwertgefühls für zehn Euro Eintritt statt. Wie man die Selbstachtung stärkt, erklärt Diplom-Psychologin Silvia Sergieva im Donatuszentrum in Roden.

Ein Entspannungstag für Kinder von fünf bis neun Jahren ist am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 13 Uhr im Theater am Ring in Saarlouis für 15 Euro geplant. Die Kinder lernen mit einfachen Übungen, wie sich Stress abbauen lässt und Entspannung gelingt. Von 14 bis 17.45 Uhr ein Kurs für Erwachsene geplant. Der Kurs kostet 23 Euro.

Ein Online-Chinesischkurs für Anfänger startet am Sonntag, 8. Mai, um 15 Uhr. Zehn Termine kosten 70 Euro.

Historische Frauenpersönlichkeiten und das Frauenwahlrecht in Saarlouis sind Thema eines kostenlosen Vortrags am Mittwoch, 11. Mai, 18 Uhr, im Theater am Ring.