Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Landkreis Saarlouis

Die Qualifizierung zur zusätzlichen Betreuungskraft steht im Mittelpunkt dieses Kurses: Am Mittwoch, 13. März, erwerben die Teilnehmer in diesem Fortbildungslehrgang fachliche und kommunikative Kenntnisse und Fertigkeiten, um in der Betreuung von alten, kranken, auch demenziell erkrankten Menschen mitzuwirken; dadurch ergeben sich gute Chancen auf eine Beschäftigung in einem expandierenden Arbeitsmarkt. Der Unterricht ist mittwochs, 16.30 bis 20.15 Uhr, bei der 3B in Dillingen sowie an einigen Samstagen ganztägig.