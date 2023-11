Bildungsträger haben einiges im Angebot Diese Kurse laufen im Landkreis Saarlouis

Mehrere Kurse zu den Dehnübungen von Liebscher & Bracht bietet die KEB Saar-Hochwald in der Alois-Lauer-Stiftung, Dr.-Prior-Straße 3 in Dillingen, an. Einen Einzeltermin zum Schwerpunkt Knie und Füße gibt es am Donnerstag, 30. November, 18.45 bis 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro, Anmeldung bis 24. November auf www.anmelden-keb.de/67678. Ein Intensivkurs am Samstag, 2. Dezember, 9.30 bis 12.30 Uhr widmet sich Füßen, Knien, Beinen, Lendenwirbelsäule und Hüfte. Die Teilnahme kostet 60 Euro, Anmeldung bis 24. November auf www.anmelden-keb.de/67694. Ein weiterer Intensivkurs dreht sich um Oberkörper, Schultern, Arme, Hände, Kopf und Nacken: Samstag, 9. Dezember, 9.30 bis 12.30 Uhr, 60 Euro, Anmeldung bis 24. November auf www.anmelden-keb.de/67702. Mitzubringen sind Gymnastikmatte, ein kleines Handtuch und etwas zu trinken. Auf bequeme, sportliche Kleidung ist zu achten.