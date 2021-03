Wasserstoff-Busse : Kreisverkehrsbetriebe sollen auf Wasserstoff-Busse setzen

Kreis Saarlouis Wuppertal macht es vor und der Landkreis Saarlouis bald nach?

Grüne und SPD im Kreis wollen Wasserstoffbusse für die KVS. In der Aufsichtsratssitzung der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis am Donnerstag ging es in erster Linie um eine Grundsatzentscheidung zur Umstellung der KVS-Flotte auf Busse ohne CO 2 -Emissionen. Aus Sicht der aus dem Kreistag entsandten Aufsichtsratsmitglieder Klaus Kessler (Grüne) und Bernd Valentin (SPD) ist dies dringend erforderlich, um eine klimaneutrale Region zu werden und auch aktuelle EU-Vorschriften einzuhalten.