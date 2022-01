Pandemie : Kreis Saarlouis: Inzidenz liegt jetzt bei 1338,45

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis gibt es nach wie vor keine Entwarnung. Im Gegenteil: Der Inzidenz-Wert steigt auf 1338,45.

Insgesamt hat der Landkreis am Wochenende 561 Neuinfektionen mit Corona verzeichnet (156 Betroffene leben in Saarlouis, 68 in Dillingen, jeweils 54 in Schmelz und Schwalbach, 35 in Rehlingen-Siersburg, 30 in Überherrn, 29 in Lebach, 28 in Wallerfangen, 27 in Wadgassen, 25 in Saarwellingen, 20 in Bous.18 in Ensdorf und 17 in Nalbach. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 21 755 Menschen infiziert. Derzeit sind 3302 Menschen infiziert. 753 leben in Saarlouis, 417 in Dillingen, 327 in Schmelz, 241 in Schwalbach, 229 in Lebach, 221 in Rehlingen-Siersburg, 194 in Nalbach, 180 in Saarwellingen, 175 in Wadgassen, 163 in Wallerfangen, 160 in Überherrn 137 in Ensdorf und 103 in Bous. eiterhin informiert das Gesundheitsamt über Fälle an 34 Schulen und Kitas im Kreis.