Corona-Pandemie : Zweithöchster Wert: 83 neue Corona-Fälle

Im Landkreis Saarlouis kam es am Donnerstag zu 83 neuen Fällen. Nur am 6. November war der Wert höher (88). Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Saarlouis 83 neue Corona-Fälle hat der Landkreis Saarlouis am Donnerstag gemeldet.

Damit steigt die Zahl der bislang gemeldeten Fälle auf 2238, die der aktiven Corona-Infektionen liegt bei 420. Die Zahl der Verstorbenen blieb bei 28. Als genesen gelten 1790 und damit 44 mehr als am Mittwoch. Die 7-Tage-Inzidenz steht aktuell bei 165,71. Am Mittwoch lag sie noch bei 145,12. Nur am 6. November gab es mit 88 Corona-Fällen einen höheren Tageswert. Besonders stark war der Anstieg in Saarwellingen, wo er von 31 aktiven Fällen auf 59 stieg. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in Saarlouis (68), gefolgt von Saarwellingen und Rehlingen-Siersburg (57).