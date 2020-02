AfD-Antrag : AfD-Vorstoß fällt bei allen anderen Parteien durch

Kreis Saarlouis Ausgerechnet diejenigen, die sich mit Höcke, Gauland und anderen schmücken, spielen sich als Retter der freiheitlichen Demokrati auf. Klaus Kessler, Grüne, entblößt „Tarnkappenantrag“ der AfD im Kreiatg Saarlouis.

Je 60 000 Euro für Projekte gegen verfassungsfeindlichen Extremismus, zur Bekämpfung des Rechtextremismus, des Islamismus und des Linksextremismus: 180 000 Euro im Bereich der abweisbaren Ausgaben hat die AfD-Fraktion im Kreistag am Donnerstagabend beantragt.

Wer sollte gegen solch einen Antrag etwas einwenden? Zunächst SPD-Sprecher Oswald Kriebs, der auf den bestehenden Haushaltstitel über 60 000 Euro hinwies, der pädagogische Projekte in der Jugendarbeit fördert. Tenor: Da wird gute Arbeit geleistet, die Ausgaben die Becker ohne Substanz fordere, seien nicht gerechtfertigt.

Dann wies Grünen-Fraktionschef Klaus Kessler den AfD-Vorstoß in klaren Worten zurück. Was vordergründig als Einsatz für freiheitlich-demokratische Rechte daherkomme, sei angesichts der tatsächlichen AfD-Politik, -Haltungen und -Aktivitäten „ein Tarnkappenantrag“. Der sogenannte Flügel um den Faschisten Björn Höcke, Alexander Gaulands Anmerkung, die Nazizeit sei ein „Vogelschiss der deutschen Geschichte“ und vieles mehr machen für Kessler deutlich: „Die Partei ist rechtsextrem.“ AfD-Mann Becker dazu: „Es geht Ihnen also nicht um den Kampf gegen jeglichen Extremismus, auf dem linken Auge sind Sie blind.“ Das änderte nichts. Mit zwei AfD- zu 26 Stimmen aller anderen fiel der Antrag durch.