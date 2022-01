Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : Kreis Saarlouis mit saarlandweit höchster Inzidenz

Kreis Saarlouis Wieder Rekord im Kreis Saarlouis: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1223,34 hat der Kreis Saarlouis am Mittwoch die saarlandweit höchste Inzidenz erreicht. Der Regionalverband vermeldet aktuell eine Inzidenz von 1200,6.

604 neue Corona-Fälle meldet das Saarlouiser Gesundheitsamt am Mittwoch. Vor einer Woche waren es laut täglichem Meldebericht des Landkreises noch 366 Fälle gewesen. Die Neuinfektionen verteilen sich auf 17 neue Fälle in Bous, 132 in Saarlouis, 74 in Dillingen und 35 Fällen in Schwalbach. 40 Menschen erkrankten in Rehlingen-Siersburg am Coronavirus, 39 in Wadgassen und 26 in Saarwellingen. In Wallerfangen sind 24 Menschen neu infiziert, 27 in Überherrn und 29 in Ensdorf. 32 neue Fälle gibt es in Nalbach, 43 in Lebach und 86 in Schmelz.