Pandemie im Kreis Saarlouis : Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 22,67

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Kreis Saarlouis auf 22,67. Neun neue Fälle meldet das Gesundheitsamt.

Am Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis neun neue Corona-Infektionen. Am Samstag wurden sieben Personen positiv getestet: Jeweils zwei aus Saarlouis und Rehlingen-Siersburg, jeweils eine aus Saarwellingen, Überherrn und Nalbach; am Sonntag sind zwei Personen positiv getestet worden: eine Person stammt aus Schwalbach und eine aus Überherrn. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 22,67.