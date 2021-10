Pandemie im Kreis Saarlouis : Covid-19 Fälle an Schulen im Kreis

Kreis Saarlouis Covid-19 Fälle an Schulen im Kreis Saarlouis

Das Gesundheitsamt informiert über Covid-19 Fälle: Schule an der Waldwies Saarwellingen, eine positiv getestete Person, für elf weitere Personen wurde Quarantäne ausgesprochen, Kita St. Oranna Berus, eine positiv getestete Person, für 40 weitere Personen wurde Quarantäne ausgesprochen. Jeweils eine positiv getestete Person, keine engen Kontaktpersonen gab es an der Schule am Litermont Nalbach, Ruth-Schaumann-Schule Lebach, Gutbergschule Saarwellingen, Schule am Warndtwald Überherrn, Johannes-Gutenberg-Schule Schwalbach.