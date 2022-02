Zahlen von Montag : Im Kreis Saarlouis gibt es 207 weitere Coronainfektionen

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis wurden nach Angaben des Landkreises 207 weitere Coronainfektionen registriert.

33 Betroffene leben in Saarlouis, 29 in Lebach, 25 in Schwalbach, 21 in Wadgassen, je 15 in Schmelz und Saarwellingen, 14 in Bous, 13 in Lebach, 11 in Dillingen, zehn in Überherrn, neun in Rehlingen-Siersburg, acht in Wallerfangen, und vier in Ensdorf.

Im Kreis gibt es 3053 Corona-Infektionen. 549 Betroffene leben in Saarlouis, 354 in Dillingen, 284 in Schmelz, 280 in Wadgassen, 256 in Schwalbach, 260 in Lebach, 215 in Rehlingen-Siersburg, 206 in Saarwellingen, 176 in Nalbach, 158 in Wallerfangen, 136 in Überherrn, 91 in Bous und 88 in Ensdorf.