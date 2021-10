Kommentar : Im Dornröschenschlaf viel Potential verpennt

Nicole Bastong Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Was für ein Potential dieses riesige Gelände bietet – und es ist sogar alles schon vorhanden, von Gebäuden mit Großküche über Sport- und Spielanlagen bis zum Grillplatz. Alles in schönster Natur und ohne Nachbarn, die sich am Lärm stören könnten.

Warum das Jugenddorf Blauloch gut 25 Jahre im Dornröschenschlaf lag, ist rätselhaft. Da wurden Chancen verpennt. Fehlte es einfach an Ideen oder doch nur am Willen des bisherigen Bürgermeisters (gleicher Partei)? Dass das Ganze mit geringen Kosten umgesetzt werden kann, macht es umso unverständlicher, dass so lange nichts getan wurde.