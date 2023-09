Mit Schiff-Demo von Dillingen nach Völklingen „Die latente Gefahr ist immer da“ – Arbeiter fordern „Brückenstrompreis“ für Industrie

Es brauche dringend einen billigeren Industriestrompreis, um die Unternehmen und vor allem auch Arbeitsplätze zu sichern. Wie IG-Metall-Bevollmächtigter Ralf Cavelius im SZ-Gespräch erinnert, sind die Beschäftigten bei Saarstahl schon seit Jahresbeginn in Kurzarbeit. „Die latente Gefahr, dass es hier auch bald zu Personalabbau kommen könnte, ist immer da“. Um ein gemeinsames Zeichen zu setzen, hat die IG Metall deshalb am Donnerstagabend zur Demonstration der anderen Art aufgerufen. Hunderte Arbeiter sind mit einem Schiff auf der Saar von Dillingen nach Völklingen-Wehrden gefahren, um „symbolisch eine Brücke zwischen den beiden Hüttenstandorten zu schlagen, die in dieser Problematik zusammenstehen“, erklärt Cavelius. In beiden Städten wurde ein riesiges Banner ausgebreitet, das die Forderungen an die Politik deutlich machte: die Einführung eines Industriestrompreises ab dem 1. Januar 2024, der auf fünf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt ist.