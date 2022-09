Kreis Saarlouis : Aktion „Mein cooler Pausensnack“ geht los

Schulentwicklungsplanerin Natalie Sadik präsentierte die Brotdosen des Landkreises Saarlouis in der Anne-Frank-Schule Saarlouis. Foto: Nadine Niewel

Kreis Saarlouis An der Anne-Frank-Schule in Saarlouis war der Auftakt der Mitmachaktion „Mein cooler Pausensnack“. Es ist das größte Schülerbeteiligungsprojekt des Landkreises.

Bei der Einschulungsfeier an der Anne-Frank-Schule Saarlouis hat der Landkreis Saarlouis für gesundes und nachhaltiges Schulessen geworben – und zwar in Form des Ideenwettbewerbs „Mein cooler Pausensnack“, der an diesem Tag vorgestellt wurde.

Im Zuge dieser Aktion dürfen sich die Schülerinnen und Schüler überlegen, welche gesunden und leckeren Pausensnacks sie gerne in der Schule essen würden. Ihre Vorschläge können sie beim Landkreis Saarlouis einreichen. Die besten Rezepte werden von einer Jury gekürt und in einer Rezeptbroschüre abgedruckt.

Parallel zur Auftaktveranstaltung an der Anne-Frank-Schule wurden an 22 weiteren Schulen insgesamt 1770 Schülerinnen und Schüler eingeladen, an der Aktion teilzunehmen. Zu ihrer Wettbewerbseinladung erhielten die Kinder und Jugendlichen nachhaltig hergestellte Brotdosen.

In seiner Rolle als Fairtrade-Landkreis und Modellkommune „Bildung-Nachhaltigkeit-Kommune“ hat sich der Landkreis Saarlouis das Ziel gesetzt, bei ämterübergreifenden Projekten die Landkreis-Bildungsprogramme zu den Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Fairtrade und Schülerbeteiligung miteinander zu verknüpfen. „Mein cooler Pausensnack“ ist hierbei das größte Schülerbeteiligungsprojekt, zu dem Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 65 Schulklassen eingeladen wurden. Koordiniert werden die Programme durch Bildungsdezernentin Monika Braun und Bildungsmanagerin und Schulentwicklungsplanerin Natalie Sadik. Letztgenannte ist auch Ansprechpartnerin für das Projekt „Mein cooler Pausensnack“.