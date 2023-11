Wohnungen statt Gottesdienste? Nach Abriss-Urteil: Was passiert mit dem baufälligen Kirchturm in Hostenbach?

„Ich hänge im Moment ein bisschen in der Luft“, sagt Peter Leick, der Pastor der Wadgasser Pfarrei Sankt Wolfram im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit Ausnahme des Putzes, der weiterhin Stück für Stück von der Fassade des 40 Meter hohen Kirchturms in Hostenbach bröckelt, hat sich hier seit Monaten nichts getan. Das 70 Jahre alte Gebäude steht verrostet und instabil da und muss höchstwahrscheinlich abgerissen werden. Das habe ein weiteres Gutachten nach dem letzten Besuch unserer Zeitung im Mai bestätigt, so Leick.