Kirchenkonzert Sakrale Barockmusik trifft auf zeitgenössische Klänge

Saarlouis/Saarbrücken · Eine „Hymne an den Frieden“ sollten die Konzerte sein, „ein Appell für den Frieden“: Der saarländische Komponist Horst Becker stellte sich am Samstag in der Evangelischen Kirche in Saarlouis sowie am Sonntag in der Saarbrücker Ludwigskirche zwei Mal dieser Herausforderung, indem er gemeinsam mit dem Orchester- und Vokalensemble Dixit konzertierte.

26.09.2023, 18:19 Uhr

Der Komponist und Musiker Horst Becker am Klavier Foto: Marko Völke/Klaus Jungmann

Von Marko Völke

Unter der Leitung von Mauro Barbierato führten die Musiker im ersten Teil zwei Werke des bekannten Komponisten Antonio Vivaldi auf. Zu hören waren „Lauda Jerusalem“ („Lobet Jerusalem“) sowie das Stück „Gloria“.