Schultanzmeisterschaften Wenn es auf der Tanzfläche eng wird

Die Vielfalt der gezeigten Tanzstile wurde vor allem in der Kategorie Solisten (Kooperation Schule/Verein) deutlich: Hier siegte Leni Kasper vom Merziger Gymnasium am Stefansberg mit einem akrobatischen Vortrag, der stark an rhythmische Sportgymnastik erinnerte, vor Hip-Hop-Tänzer Marco Mattina von der Saarbrücker Gemeinschaftsschule Rastbachtal und Marie Ulrich vom Saarlouiser Robert-Schuman-Gymnasium mit einer Kür aus lateinamerikanischen Tänzen. Die Herausforderung, der sich die Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter stellen mussten, bestand darin, das tänzerische Vermögen unabhängig von der gezeigten Tanzart zu bewerten. Bei den Gruppen der Tanzarbeitsgemeinschaften siegte die „Let’s-Dance-AG“ des Perler Schengen-Lyzeums, das auch die meisten Teilnehmer aller Schulen stellte. Die Jungs und Mädels qualifizierten sich damit für den Bundeswettbewerb „Tanzen in der Schule 2024“ am 8. Juni in Frankfurt.