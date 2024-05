Starkregen im Kreis Saarlouis Über 700 Einsatzkräfte kämpfen gegen Dauerregen

Land unter im Landkreis Saarlouis: Der gemeldete und nicht enden wollende Regen hat am Freitag das Saarland erreicht und auch in unserem Kreis für Hunderte Einsätze gesorgt. In allen Kommunen war die Feuerwehren im Einsatz, um Barrieren aufzubauen, vollgelaufene Keller und Garagen leer zu pumpen sowie Sandsäcke zu verteilen. Mancherorts waren Straßen überflutet und gesperrt.