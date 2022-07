Hitzewelle im Saarland : Hitze im Saarland: Ärzte warnen vor Gefahren für die Gesundheit – und geben Tipps

Sommerspaß im Freien? Der ist ab bestimmten Temperaturen nicht mehr drin. Hitze belastet den Körper massiv – und kann sogar tödlich sein, warnen Experten. Sie geben Tipps, auf was die Menschen achten sollen. Die gehen weit über „viel trinken“ hinaus. Foto: imago images/tommaso79/imago classic

Service Berlin/Homburg Experten sind alarmiert: Immer noch unterschätzen viele Menschen die gesundheitlichen Gefahren durch zu hohe Temperaturen. Die SZ hat mit einigen gesprochen – und erfahren, welche Dinge man beachten sollte, um gut durch die Hitzewelle zu kommen.

Seit Wochen leidet halb Europa unter einer massiven Hitzewelle. Die damit einhergehende Trockenheit führte in Frankreich und auf der iberischen Halbinsel bereits zu großflächigen Waldbränden. Die Temperaturen sind aber auch eine große Gefahr für die Gesundheit: In Spanien starben laut regionalen Medien mindestens 360 Menschen an Hitze – nur in der vergangenen Woche.

Weil solche extremen Temperaturen durch die Klimakrise immer wahrscheinlicher werden (siehe Info), wird das Thema für Ärzte auch immer drängender: Auf Bundesebene warnt die „Deutsche Allianz Klimaschutz und Gesundheit“ (KLUG) mit Sitz in Berlin vor den Gefahren großer Hitze. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Herrmann kritisierte kürzlich in einem Gespräch mit dem Recherchezentrum Correctiv, dass viele Kommunen bisher keine Hitzeaktionspläne haben. Zudem hätten „praktisch keine Kliniken in Deutschland einen Hitzeschutzplan“, Fortbildungen für Mediziner fehlen ebenfalls. „Da gibt es einen riesigen Nachholbedarf, deshalb sagen wir: Da ist Gefahr in Verzug, wir müssen ganz schnell was tun.“

Info Der Klimawandel ist Schuld an Hitzewelle Ist das noch Wetter oder doch schon Klima? Diese Frage lässt sich nicht immer eindeutig beantworten. In Bezug auf Hitze ist sich die Wissenschaft jedoch einig: „Jede Hitzewelle auf der Welt ist aufgrund des menschengemachten Klimawandels bereits stärker und wahrscheinlicher geworden“, schreibt die Plattform klimafakten.de in einem aktuellen Leitfaden. Sie beruft sich dabei auf aktuelle Forschung und Studien sowie den jüngsten Bericht des Weltklimarats (IPCC). Letzterer hegt keinen Zweifel daran, dass die durchschnittlichen und extremen Temperaturen auf allen Kontinenten durch den Klimawandel zunehmen. Möglich werden solche Aussagen durch die sogenannte Attributionsforschung: Studien dieses wissenschaftlichen Zweigs untersuchen, ob (und wie sehr) ein bestimmtes Extremwetterereignis durch den Klimawandel wahrscheinlicher wurde. Es kann allerdings auch berechnet werden, wie groß der Anteil von beispielsweise Unternehmen, die sehr viele Emissionen erzeugen, an einem bestimmten Ereignis ist. Dadurch können sie unter Umständen haftbar gemacht werden: Entsprechende Klagen laufen es bereits.

Auch saarländische Ärzte alarmiert

Die saarländische Ärztekammer hat das Problem bereits erkannt und einen Arbeitskreis „Klima und Gesundheit“ gebildet. Dr. Andrea Oest steht dieser Gruppe vor. Auch wenn die derzeitige Hitzewelle im Saarland (noch) nicht so extrem ist und voraussichtlich nicht so lange anhalten wird wie in Südeuropa, ist der Ärztin aus Homburg ihre Besorgnis deutlich anzuhören: Die Gruppe der Personen, die bei Hitze einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, sei wesentlich größer als allgemein bekannt (siehe Artikel unten). Dazu gehörten beispielsweise auch Kinder und Jugendliche unter 15, „eine riesige Menschengruppe“, betont Dr. Oest.

Eigentlich müssten Arztpraxen Risikopatienten identifizieren und entsprechend informieren. „Außerdem sollten genau diese Personen nicht ausgerechnet in der Mittagshitze einbestellt werden. Dazu wäre eine Umstellung der Sprechzeiten nötig.“ In ihrer eigenen Praxis handhabt die Allgemeinmedizinerin das bereits so: Beratungen fanden an diesem Montag, wenn möglich, telefonisch statt, oder Termine wurden in die frühen Morgenstunden umgelegt.

Laut Dr. Herrmann von KLUG könnten bereits „wenige einfache Maßnahmen“ das gesundheitliche Risiko durch Hitze deutlich senken. Diese finden sich auf der Website von KLUG (siehe Online-Hinweis), zudem sind dort weitere Verhaltenstipps (beispielsweise vom Bundes-Umweltministerium) gesammelt. Die SZ hat die wichtigsten Empfehlungen hier zusammengestellt.

So schützt man sich vor extremer Hitze

Viel trinken: „Stündlich ein Glas Wasser trinken – auch ohne Durstgefühl!“, schreibt KLUG auf ihrer Website. Das ist insbesondere für Ältere wichtig, da mit dem Alter das Durstgefühl nachlässt. Geeignet sind Leitungswasser, Mineralwasser, gekühlter Kräutertee ohne Zuckerzusatz, Tee mit Minze und Zitrone. Allerdings sollten die Getränke nicht eiskalt sein – diese auf Körpertemperatur zu bringen, belastet den Organismus zusätzlich.

Für Abkühlung sorgen: Nur mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr kann der Körper schwitzen und sich auf diese Weise kühlen. Arm- oder Fußbänder mit kühlen Wasser oder das Auftragen kühlender Lotionen können diesen Prozess unterstützen.

Vorsicht mit Medikamenten: Es steht zwar eigentlich in jeder Packungsbeilage, wird aber häufig überlesen: Die Wirksamkeit vieler Medikamente nimmt bei Hitze ab. „Ab 25 Grad sollten Medikamente im Kühlschrank gelagert werden“, betont Dr. Oest deshalb. Wer regelmäßig Arzneimittel einnimmt, sollte zudem Rücksprache mit seinem Hausarzt halten: „Es gibt bestimmte Medikamente, die man bei Hitze absetzen oder reduzieren sollte.“ Dazu gehören beispielsweise solche, durch die Patienten weniger schwitzen. Dadurch ist die natürliche Temperatur-Regulierung des Körpers gestört, was fatale Folgen haben kann.

Luftbewegung erzeugen: Fächer oder Ventilatoren haben einen zusätzlichen Kühlungseffekt. Ab einem gewissen Grad hilft aber selbst das nicht mehr, gibt Dr. Oest zu bedenken: „Ab etwa 35 Grad sind Ventilatoren zur Kühlung nicht mehr geeignet, da sie dann nur noch heiße Luft auf die Haut bringen.“

Der Hitze entfliehen: Aktivitäten im Freien sollten ausschließlich in den frühen Morgen- oder Abendstunden stattfinden. Das gilt im Übrigen auch für Menschen, die nicht zu einer Risikogruppe gehören: „Auch Gesunde sollten ab 28 Grad nicht mehr draußen Sport treiben“, betont Oest. Wer sich dennoch draußen aufhält, sollte auf eine Kopfbedeckung achten und Sonnenschutz auftragen. Leichte, luftige Kleidung aus Naturmaterialien sind drinnen wie draußen zu empfehlen.

Maßnahmen zu Hause: Hier sollten die Räume nach Möglichkeit abgedunkelt werden. Ausgiebiges Lüften sollte vor allem morgens und abends stattfinden, wenn es kühler ist. Das Aufhängen von hassen Handtüchern oder Bettlaken kann ebenfalls helfen, die Raumtemperatur zu senken. Laut WHO sollte die Temperatur tagsüber 32 Grad, nachts 24 Grad nicht überschreiten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, diesen Wert regelmäßig zu messen.

Elektrogeräte abschalten: Diese strahlen Hitze ab, weshalb sie nach Möglichkeit ausgeschaltet werden sollten.

Kühle Orte aufsuchen: Ist es nicht möglich, die Wohnung zu kühlen, sollten Betroffene dennoch zwei bis drei Stunden am Tag an einem kühlen Ort verbringen. Dazu zählen beispielsweise klimatisierte Kaufhäuser, Kirchen, U-Bahnstationen oder andere öffentliche Gebäude mit Klimatisierung.

Angepasste Ernährung: Auf Kaffee, stark gezuckerte Getränke oder Alkohol (auch Bier!) sollte verzichtet werden. „Eiweißreiche Kost, also zum Beispiel Fleisch oder Fisch, erhöhen die Körpertemperatur zusätzlich, wasserhaltige, pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse oder Salat können den Körper kühlen“, erklärt Dr. Oest.