Unter einer Platte im Pfarrgarten : Historischer Überraschungs-Fund bei Bauarbeiten in Saarlouis gemacht

Foto: Sophia Bonnaire

Fraulautern In Fraulautern sind mehrere Münzen und eine Urkunde gefunden worden. Laut Landkreis Saarlouis handelt es sich um einen historischen Fund. Wie es dazu gekommen ist.

Überraschende Entdeckung gleich zu Beginn von Bauarbeiten im Pfarrgarten in Fraulautern. Am Fuße des Denkmals für die Opfer der Weltkriege wurde unter einer Sandsteinplatte eine verlötete Munitionshülse gefunden. Die Stadt hatte zuvor einen Hinweis darauf erhalten, dass unter einer der Platten ein Zylinder mit Dokumenten hinterlegt sei.

Oberbürgermeister Peter Demmer ließ das Fundstück aus Sicherheitsgründen vom Kampfmittelräumdienst der saarländischen Polizei öffnen.

Was war in der Hülse, die bei den Bauarbeiten entdeckt wurde?

Foto: Sophia Bonnaire

Die Munitionshülse wurde abgesägt und mit einem flachen Deckel versehen, in diese wurde eine weitere Hülse eingelegt, die eine große Urkunde und sieben Münzen enthielt. Drei davon sind Französische Francs aus der Nachkriegszeit (1, 2 und 5 Francs). Die weiteren vier Münzen sind Saar-Franken (10, 20, 50 und 100 Saar-Franken).

„Zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung war das Saarland zwar bereits politisch an die Bundesrepublik angegliedert, aber wirtschaftlich noch nicht. Der Saar-Franken war also noch das gültige Zahlungsmittel bis zum 5. Juli 1959. Die DM kam zum 6. Juli 1959“, erzählt Benedikt Loew, Leiter des städtischen Museums in Saarlouis. Die Saarländer erhielten damals für 100 Saar-Franken rund 85 Pfennig und 1,-DM hatte den Gegenwert von 117,- Saar-Franken.

Und was steht in der Urkunde, die in Saarlouis gefunden wurde?