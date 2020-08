Hilfstransport erreicht Bochnia : Saarlouiser Helfer werden mit großer Dankbarkeit empfangen

Kreis Saarlouis Zahlreiche Sach- und Geldspenden erreichten den Landkreis Saarlouis, nachdem dieser zur Hilfe für den Partnerschaftslandkreis Bochnia aufgerufen hatte. Diese haben Bochnia inzwischen erreicht und dem Landkreis viel Dank beschert.

Nach dem Spendenaufruf des Landkreises Saarlouis für den von einer Hochwasserkatastrophe getroffenen Partnerschaftslandkreis Bochnia, kamen unzählige Sach- und Geldspenden zusammen. Gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein Saarlouis-Bochnia machten sich Helfer der freiwilligen Feuerwehren mit einem Hilfstransport auf den Weg nach Bochnia, um die Freunde in Polen zu unterstützen. Dort wurden sie von einem Empfangskomitee um Landrat Adam Korta in Empfang genommen. „Die mitgebrachten Hilfsgüter für die Bürgerinnen und Bürger versetzte das Empfangskomitee in Stauen. Begeistert über die schnelle und unkomplizierte Hilfe aus dem Landkreis Saarlouis kann jetzt etwas aufgeatmet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Als Zeichen seiner Dankbarkeit übergab Landrat Korta den Helfern „das Herz der Menschen“ von Bochnia und eine Dankestafel an Landrat Patrik Lauer. Dieser zeigte sich ob der Geste erfreut: „Ich bedanke mich bei allen Helfern, die dafür gesorgt haben, dass die Hilfsgüter in dem 1250 Kilometer weit entfernten Bochnia ankommen. Ein besonderer Dank gilt ebenfalls unseren Bürgerinnen und Bürger, die durch ihre Geldspende dafür sorgen, dass Schulen und Kindergärten hoffentlich bald wieder öffnen können“, sagte Lauer.