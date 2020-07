Saarlouis hilft Bochnia : Kreis Saarlouis praktiziert Partnerschaft

Kreis Saarlouis Hilfstransport für den Landkreis Bochnia in Polen startet dieser Tage. 1250 Kilometer liegen vor den Helfern.

Lauer: „Ich freue mich sehr, dass wir in kürzester Zeit diesen Hilfstransport auf die Beine stellen konnten. Die eingegangenen Spenden zeigen einmal mehr, wie groß der Zusammenhalt in unserem Landkreis ist.“

Der Lkw wird sich am Donnerstagnachmittag mit acht Helfern der Wehren aus Ensdorf, Wadgassen und Schmelz auf den 1250 kilometerweiten Weg machen und voraussichtlich am späten Freitagabend eintreffen. „Wir können unseren Freunden in Polen die Last nicht nehmen, wir werden aber versuchen das Leid erträglicher zu machen“, sagte Landrat Lauer abschließend.