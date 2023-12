Dillimgen Wunschbaum hilft bedürftigen Kindern

Die „Aktion Wunschbaum“ hat in Dillingen bereits 18 Jahre Bestand. Durch sie sollen auch bedürftige Kinder, deren Familien keine Möglichkeit haben ein Geschenk zu kaufen, ein Weihnachtsgeschenk unter dem Tannenbaum finden. Eröffnet wurde die Initiative in diesem Jahr am Samstag mit der Vorabendmesse im Saardom.