Entscheidendes Spiel um Regionalliga-Aufstieg HG Saarlouis II: Nur ein Schritt fehlt noch zum Aufstieg

Die Handballer der HG Saarlouis II feiern am Donnerstagabend ihren 29:28-Auswärtssieg bei Pfalzmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt. An diesem Samstag können sie in einem Heimspiel gegen die HSG Hunsrück den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen.

Foto: Bro