Handball-Saarlandliga HG Saarlouis II bleibt nach Derby-Sieg im Titelrennen

Die HG Saarlouis II lässt im Titelkampf der Handball-Saarlandliga nicht locker. Im stimmungsvollen Derby beim HC Dillingen/Diefflen setzte sie sich am Samstag mit 32:28 (15:12) durch und bleibt — mit nur einem Minuspunkt mehr – Spitzenreiter HSV Merzig/Hilbringen auf den Fersen. „Es war schon geil, in diesem Derby zu spielen. Wir hatten einen kleinen Fanblock mit ein paar Trommlern dabei, auch auf der Seite des HC war es auf der Tribüne laut. Über 60 Minuten hast auf dem Spielfeld kaum das eigene Wort verstanden“, berichtete HGS-Spielmacher Tom Schlicker vom Derby vor mehr als 250 Zuschauern in der Dieffler Sporthalle.