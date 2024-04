Handball-Saarlandliga Warum der Tabellendritte in der besten Position ist

Es ist angerichtet. An diesem Freitag um 20.15 Uhr wird die Stadtgartenhalle in Saarlouis zum Magneten für Handball-Liebhaber. Die HG Saarlouis II, die jüngste Mannschaft in der Saarlandliga, jenes Team, das sich binnen eines Jahres von einem Abstiegskandidaten zum Titelanwärter entwickelt hat, lädt ein. Sie erwartet den Tabellenführer, der zuletzt etwas schwächelte (wir berichteten), aber nach perfekter Hinrunde immer noch auf Platz eins steht und seine Restchance auf den Meistertitel ergreifen möchte: den HSV Merzig/Hilbringen. In diesem Duell kann eine Vorentscheidung um den Titel fallen.