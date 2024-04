Handball-Saarlandliga Nach dem Titelgewinn haben die jungen Wilden ein neues Ziel

Die 50-Tore-Marke war zum zweiten Mal in der Saison geknackt: Eine Minute vor Spiel-Ende hüpften die U 23-Handballer der HG Saarlouis II auf die Auswechselbank zu und fielen sich in die Arme. Wenig später knallte Rechtsaußen Nico Becker am Freitag vor 300 Zuschauern noch den Ball zum 52:24 (25:13)-Endstand im Saarlandligaspiel gegen RW Schaumberg in den Kasten – und beim Abpfiff gab es dann endgültig kein Halten mehr. „Meister, Meister, Saarlandliga-Meister. HGS, HGS“, schrie das jüngste Team der Spielklasse seine Freude über den Titelgewinn heraus. Mit dem 21. Sieg in 24 Partien liegt Saarlouis II in der Saarlandliga-Endabrechnung drei Punkte vor dem Zweiten HC St. Ingbert-Hassel, der zum Abschluss mit 31:35 beim Tabellenvierten HSG Völklingen unterlag.