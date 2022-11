Wegen Arbeiten : Heute Sperrung auf A8 – Umleitung am Autobahndreieck Saarlouis

Wegen Arbeiten am Autobahndreieck Saarlouis kommt es am Freitag, 11. November, zu Beeinträchtigungen. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/Maurizio Gambarini

Saarlouis Arbeiten an der Böschung entlang der A8 am Autobahndreieck Saarlouis sorgen am heutigen Freitag, 11. November, für Behinderungen. Der Verkehr wird mehrere Stunden umgeleitet. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Die eigentlichen Arbeiten rund um die neue Saar-Brücke am Autobahndreieck Saarlouis sind abgeschlossen. Die neue Brücke über die Saar ist fertig, das Nadelöhr an der A8 soweit wieder problemlos zu passieren. Dennoch stehen am heutigen Freitag, 11. November, neue Einschränkungen an.

Das teilt ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft mit. Demnach geht es an diesem Tag um Arbeiten im Umfeld der Trasse, die aber nichts mit dem eigentlichen Umbau und der Sanierung der Strecke zu tun haben sollen.

Wann der Autobahn-Abschnitt gesperrt wird

Es geht um die Böschung. Starker Regen hat ihr zugesetzt. Darum muss sie jetzt in Ordnung gebracht werden, heißt es dazu in einer Mitteilung. Arbeiter kümmern sich am Freitag zwischen 8.30 und 14 Uhr darum. Und das habe Auswirkungen auf den Verkehr.