1000 Heuballen brennen : Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in Überherrn verletzt

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in Überherrn verletzt

Etwa 1000 Heuballen sind in der Nacht in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Überherrn

Saarlouis/Überherrn Die Feuerwehr hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Brand in einem Heuballenlager gelöscht. Ein Feuerwehrmann kam bei dem Einsatz zu Schaden.

An einem Waldrand bei Überherrn ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Etwa 1000 Heuballen gerieten dabei in Brand. Das Feuer habe die angrenzenden Bäume in Mitleidenschaft gezogen, allerdings konnten die Flammen nicht auf den Wald übergreifen, sagt Wehrführer Patrick Hörner.