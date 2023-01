Auszeichnung : Hella Arweiler erhält den SPD-Bürgerpreis

Saarlouis Oberbürgermeister Demmer zeichnet Rodenerin aus.

Beim Neujahrsempfang der SPD Saarlouis wurde deren Bürgerpreis an Hella Arweiler aus Roden verliehen. In der Laudatio ging Oberbürgermeister Peter Demmer auf die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Hella Arweiler ein: Seit 1977 engagiert sie sich in ihrem Stadtteil Roden, ist mitverantwortlich für die damalige Errichtung eines Jugendtreffs in Roden und die damit verbundene Möglichkeit von dezentralen Treffpunkten für Jugendliche im Stadtteil. Durch ihren unermüdlichen Einsatz wurden in der Stadt Saarlouis eine Kinderbeauftragte und eine Museumspädagogik der Jugend- und Sozialarbeit installiert. Seit 2020 ist sie ehrenamtliche Vorsitzende des Fördervereins der Saarlouiser Kinder- und Jugendfarm.