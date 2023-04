Haushalt 2023 Finanzlage in Ensdorf verschärft sich weiter

Im Winter hatte es sich bereits abgezeichnet: Als Ensdorf Ende des vergangenen Jahres 4,5 Millionen Euro an Gewerbesteuern zurückerstatten musste, die der Betreiber des 2017 stillgelegten Kohlekraftwerks im Voraus gezahlt hatte, war Bürgermeister Wilhelmy klar, was in Zukunft auf seine Gemeinde zukommen würde – beziehungsweise was nicht mehr kommen würde. Damals musste ein Nachtragshaushalt mit einem Defizit von über vier Millionen Euro für das Jahr 2022 beschlossen werden. Auch für dieses Jahr werden weitere Rückzahlungen erwartet und somit deutlich weniger Einnahmen. Die Konsequenz: ein ähnlich hohes Minus-Ergebnis. Laut Vorbericht des Ensdorfer Haushaltes, der am Donnerstag im Gemeinderat zur Beschlussfassung steht, plant die Gemeinde mit einem deftigen Defizit in Höhe von 3 162 772 Euro. Obwohl Ensdorf dieses Jahr rund 414 000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen (1 370 640 Euro) zur Verfügung stehen als im Vorjahr, würden sich die Einnahmen durch den Wegfall der Gewerbesteuern beinahe halbieren.