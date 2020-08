Deutsche Meisterschaften : Hammerwerfer Fabio Hessling vom LAC Saarlouis holt Bronze

Braunschweig/Saarlouis Fabio Hessling hat sich bei den Geistermeisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig eine Medaille gesichert.

Hammerwerfer Tristan Schwandke hat bei den Geistermeisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig den ersten Titel geholt. Der Vorjahressieger vom TV Hindelang setzte sich am Samstag im letzten Versuch mit 70,85 Metern durch. Zweiter im leeren Eintracht-Stadion wurde Merlin Hummel (Kalmbach) mit 69,53 Metern vor Fabio Hessling (Saarlouis/67,05). Fast 500 Teilnehmer starten an diesem Wochenende bei den Titelkämpfen, die ohne Zuschauer und nach einem strengen Hygienekonzept stattfinden.